Kanadský sen se rozplynul. V Chorvatsku narozený gólman Chorvatům neodolal

Osudná neděle. Do kanadského tábora přišla před utkáním ne příliš radostná zpráva, když Maroko porazilo Belgii. Znamenalo to, že fotbalisté Kanady by měli proti Chorvatsku získat tři body. V případě remízy by se jednalo jen o teorii při vítězství Kanady nad Marokem v posledním zápase. Výsledek je ovšem pro zemi javorového listu krutý. Porážka 1:4 jí bere na mistrovství světa v Kataru šanci na postup ze skupiny.

Sestřih utkání MS Chorvatsko - KanadaVideo : Česká televize

Článek Fotogalerie +15 Všechno začalo pro Kanadu tak nadějně. Již po 68 sekundách si Alfonso Davies naběhl na Buchananův centr a hlavou skóroval. Postupně však sílil nápor Chorvatů a musel zasahovat Milan Borjan. Brankář, který se narodil v chorvatském Kninu, ale jeho rodiče emigrovali do Kanady, teď bere svoji reprezentaci jako splátku dluhu za kanadskou pohostinnost. Zajímavé je, že v kanadském týmu hrají nejen hráči působící v Evropě, ale i v kanadsko-americké MLS převážně v Montrealu a v Torontu. Sestřih utkání MS Belgie - MarokoVideo : Česká televize Po první chorvatské brance Kanada vypadla z tempa a v poločase utkání, když již prohrávala 1:2, byla nálada ve studiu TSN, která přinášela utkání spolu s celokanadskou CTV, poněkud pochmurná. Jako pozitivní se vyzdvihlo, že Kanada konečně na mistrovství světa vstřelila branku a že Atiba Hutchinson nastoupil ke svému 100. reprezentačnímu utkání. Naději po přestávce vzbudil ještě torontský Jonathan Osorio, jehož střela těsně minula branku, ale Chorvati si zápas pohlídali a dovedli ho do konečného vítězství. Výsledek je pro zemi javorového listu krutý, ale Kanada nezopakovala dobrý výkon z prvního zápasu proti Belgii. Kanaďan Alphonso Davies otevřel skóre duelu proti ChorvatskuVideo : Česká televize Po zápase v kanadské televizi řekl Alfonso Davies, že je zklamaný z vyřazení, ale že Kanaďané chtějí alespoň jeden zápas na šampionátu vyhrát. Otázkou je, jestli turnaj v Kataru nebude posledním vystoupení pro Hutchinsona. Také bude nutné najít náhradu za brankářskou jedničku Borjana, kterému je 35 let. Kanada podle trenéra Johna Herdmana ukázala, že se může utkat s každým týmem a že i poslední zápas proti Maroku bude hrát naplno. Kanadské účinkování na šampionátu ještě není u konce. Zatím v mnohém připomíná první vystoupení Kanaďanů na MS v roce 1986 v Mexiku. V prvém utkání tam sehráli vyrovnaný zápas s Francií a nakonec prohrála 0:1, ale ve zbývajících zápasech již rovněž nedokázali zopakovat dobrý výkon a prohráli, jak s tehdejším Sovětským svazem, tak i s Maďarskem 0:2. Andrej Kramarič se proti Kanadě prosadil i podruhéVideo : Česká televize Kanaďané si mohou stěžovat, že byli vylosováni do skupiny, kde jsou dva semifinalisté předchozího MS. Zatímco Spojené státy spolu s Mexikem, které skončily v kvalifikaci za Kanadou, měly při losování lepší výchozí pozici a stále jsou ve hře. Ale jak se zdá, na letošním MS nelze podceňovat žádný tým. Otázkou je, jestli Kanada na příštím šampionátu v roce 2026, který se bude hrát vedle USA a Mexika jak v Torontu, tak i ve Vancouveru, bude mít stejně dobrý tým jako letos. MS ve fotbale SESTŘIH: Chorvatsko poprvé vyhrálo, Kanada přišla o naději na postup

