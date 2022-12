Na jedné straně turnajového pavouka si to o postup do finále rozdá kvarteto Francie, Anglie, Maroko a Portugalsko, na straně druhé Brazílie, Chorvatsko, Argentina a Nizozemsko. Dvojice pro čtvrtfinále tvoří přesně v uvedeném pořadí.

„Finále mi vychází na Francii s Brazílií," tvrdí záložník Bohemians Praha Jan Morávek, který působil 13 let v Německu. „Všech osm mančaftů hraje skvělý fotbal, proto je velice těžké tipovat. Přál bych finále každému z nich. Když už mám říct, kdo se stane mistrem světa, tak sázím na jednoho z dvojice Brazílie - Francie. O malinko víc se přikláním k Francii," dodává bývalý stoper Sparty a české reprezentace Milan Fukal.

Za rozhodující francouzský faktor považují Morávek s Fukalem útočníka Kyliana Mbappého. „Právě on ve vyrovnaných zápasech udělá rozdíl," tvrdí Fukal. „Jeho kvality jsou enormní. Když vidím čísla v jeho věku... Nechává za sebou i Messiho s Ronaldem, což je fakt drsný. Jestli Mbappé udrží výkonnostní laťku, překoná rekordy Messiho a Ronalda, o nichž jsme si mysleli, že nikdy překonané nebudou. Francie to má ale také skvěle postavené vzadu, stopeři Upamecano a Varane jsou fantastičtí," podotýká Morávek, podle kterého by Francii nezastavili v případném semifinále ani Portugalci.