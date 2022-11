"Tohle je jejich kultura, takhle to dělají, a proto Carlos Queiroz do jejich týmu skvěle zapadá. Tohle není náhoda, to se děje úmyslně. Je to součást jejich kultury, takhle hrají a působí na rozhodčí. Stále na ně mluví, stále je máte před obličejem," uvedl Klinsmann, jenž v letech 2011-16 trénoval USA a v roce 2006 dovedl Němce k třetímu místu na domácím MS.