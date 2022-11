Poborský si myslí, že vyhrocené to bude spíše ze strany Walesu. „Angličané mají v hlavě spíš to, že by rádi získali po dlouhých letech nějakou medaili. Sice nevím, zda na to mají kádr, upínají své myšlenky každopádně výš a myslím, že Wales trošičku přehlížejí," myslí si bývalý český reprezentant. Míní, že kvalita je na straně Anglie, výkony Walesu nejsou zatím nic moc.

Bývalý záložník českobudějovického Dynama, Slavie či Sparty se v kabině Manchesteru United potkal s ikonou fotbalového Walesu Ryanem Giggsem. „Byl hrdý. Na Ostrovech je to hodně postavené na historii, pro ně je to všechno. Váží si jí, cení si jí. U Giggse to bylo jiné v tom, že on byl jedním z odchovanců United, jeho pozice byla daná. On byl tichý a klidný, v šatně se projevoval minimálně," vzpomíná Poborský.