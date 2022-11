Každý den jedna senzace... Japonsko porazilo Německo poprvé v historii. Čtyřnásobní mistři světa Němci nezvládli vstup do turnaje stejně jako v roce 2018, kdy na úvod nestačili na Mexiko. Na šampionátu v Rusku nakonec nepostoupili ze skupiny...

Nechápe jeden moment, který považuje za zlomový. „Nedlouho poté, co autor prvního gólu Gündogan trefil tyčku, byl vystřídán. To ještě Němci vedli 1:0 a přišlo mi, že situaci podcenili. Jako by se jim už nemohlo nic stát, což mi vůbec nepasuje k jejich nátuře," považuje stažení klíčového záložníka z Manchesteru City již v 67. minutě za velkou chybu trenéra Hansiho Flicka.