„První poločas jsme odehráli dobře a odhodlaně. Měli jsme absolutní převahu, nekazili jsme," řekl po zápase pro německá média 33letý ofenzivní záložník Thomas Müller. Střídal v 67. minutě a už jen z lavičky sledoval, co se na trávníku následně dělo. „S takovou efektivitou je těžké vyhrávat. Právě teď jsem stále trochu v šoku," netajil zklamání.

Trenér navíc připomněl individuální chyby, kterých se dopustili ve druhém poločase. „To by se rozhodně nemělo stávat. Potřebujeme, aby se nám hráči teď vrátili. Zápas si zanalyzujeme a čeká nás spousta práce, ale máme kvalitu na to, abychom Španělsko porazili. Na to se teď soustředíme," vyhlíží Flick nedělní klání, ve kterém musí Němci uspět, jinak s největší pravděpodobností pojedou podruhé za sebou domů už po základní skupině.