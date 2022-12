Fotogalerie +25

Sváteční zápas začal v Edenu více než nadějně. Domácí se ještě do přestávky ujali vedení, prudká rána Davida Pavelky našla svůj cíl. Jenže Kanárci se i bez Neymara ukázali být v přátelském duelu příliš těžkým protivníkem. Roberto Firmino po přestávce vyrovnal a střídající Gabriel Jesus dvěma zásahy v závěrečné desetiminutovce přece jen zařídil favoritovi výhru.

Bylo 26. března 2019 a od té doby narazila Brazílie na soupeře z Evropy zase až v nedávném úvodním zápase MS se Srbskem. Porazila ho s čistým štítem, stejně jako pak Švýcarsko.

Czech Republic takes the lead against Brazil few minutes before half-time through David Pavelka #CzeBra pic.twitter.com/gtqApbfj5r — Kawowo Sports (@kawowosports) March 26, 2019

Přestože od utkání v Praze sehráli Brazilci dalších 46 duelů, stále platí, že zkušený 31letý sparťan, který tehdy působil v turecké Kasimpase, je posledním Evropanem, který síť branky Kanárků rozvlnil...

Sestřih osmifinálového utkání MS Brazílie - KoreaVideo : Česká televize

Víte vůbec, že jste stále posledním Evropanem, který dal Brazílii gól?

Moc jsem to nesledoval, ale když se informace během šampionátu objevila, náš kondiční trenér mě na ni upozornil a poslal mi obrázek. Takže ano, vím o tom. (úsměv)

Gól Brazílii je pro každého fotbalistu výjimečný, přesto se ho i s odstupem zdráháte označit za životní - protože jste zápas nakonec prohráli. Myslíte, že třeba vaše vítězná trefa v Plzni, kterou jste ze Sparty sejmul 11 let trvající prokletí, pro vás bude i po letech víc?

Dal jste porovnání do zajímavé roviny. Vždycky jsem byl týmový hráč, jde mi o společný úspěch. Teď momentálně si tedy trefy v Plzni cením asi opravdu víc. Jenže Brazílii se přece jen góly moc často nedávají, takže po kariéře to bude určitě cenná a milá vzpomínka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Pavelka střílí svůj slavný gól Brazilcům 26. března 2019 v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Tehdy se před vámi v Edenu otevřel volný prostor, mohl jste nejspíš postupovat sám na branku, jenže vy jste nečekaně hned zdálky ještě před vápnem práskl do balonu. Pak jste přiznal, že jste nechtěl riskovat běžecký souboj s rychlými brazilskými obránci...

Pořád si ještě situaci docela dobře vybavuji. Jak si Lukáš Masopust naváděl míč, který se pak se zvláštní rotací odrazil ke mně. Využil jsem toho, že balon docela šikovně poskakoval. Tak jsem to zkusil a zapadl do brány. Když jsem si uvědomil, jak rychlí jejich stopeři jsou, do souboje s nimi jsem fakt jít nechtěl. A vyšlo to hezky.

Tenkrát se spekulovalo, jak Brazilci k utkání v Praze přistoupili. Hned osm hráčů z jejich tehdejší základní sestavy je ovšem i na MS v Kataru. Včetně brankáře Alissona, jehož jste překonal, a celé obranné čtveřice. To vaší trefě dává slušný punc.

Brazilci přiletěli bez Neymara, s tím se pak nějak tak hodilo do jednoho pytle, že šlo o rezervní výběr. Určitě však proti nám nenastoupilo žádné béčko. Nás ale rozhodně víc mrzelo, že jsme nakonec nezvládli dobře rozehraný zápas. Jejich hráči z lavičky svou kvalitou v závěru bohužel přece jen rozhodli.

Přípravné fotbalové utkání v Praze, 26. března 2019 Česká republika - Brazílie 1:3 (1:0) Branky: 37. Pavelka - 83. a 90. Gabriel Jesus, 49. Firmino. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.). ŽK: Casemiro, Richarlison (oba Brazílie). Diváci: 19 116. ČR: Pavlenka - Coufal, Suchý, Čelůstka (58. Kúdela), Novák (46. Gebre Selassie) - Souček, Pavelka (69. Král) - Masopust, Darida (56. Frýdek), Zmrhal (84. Jankto) - Schick (52. Vydra). Trenér: Šilhavý. Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Allan, Casemiro (71. Arthur), Paquetá (46. Everton) - Richarlison (63. Neres), Firmino (87. Fabinho), Coutinho (71. Gabriel Jesus). Trenér: Tite.

Když je teď vidíte na scéně mistrovství světa, musíte si vzájemný souboj připomínat.

Koukal bych se na ně i tak, já Brazílii vždycky fandil.

Kanárci jdou ve čtvrtfinále na Chorvaty. Myslíte, že právě oni jsou schopní vzít vám výsadu posledního Evropana, který dal Brazílii gól?

Nedá se říci, že by mě Chorvati zatím na turnaji nějak zvlášť zaujali. Ale jsou zkušení, teď už jde o všechno, takže zabrat by měli. Dál bych ale raději viděl Brazilce.

Patříte tedy k těm, kteří si přejí „vysněné" finále Brazílie - Francie, k němuž by mohlo dojít?

Mně by se líbilo. Hodně fanoušků by v něm raději vidělo třeba Argentinu s Messim, ale mně jsou Brazilci bližší. Na jejich hru se vždycky pěkně kouká, na šampionátu teď jsou silní i v obraně. Jinak bych však byl s predikacemi až do finále ještě opatrný, vzhledem k řadě překvapení, k nimž už na turnaji došlo.

Ohlasy po utkání Česko - BrazílieVideo : Sport.cz

Česká reprezentace v Kataru chybí. Kdyby se na MS probojovala, byla by podle vás schopná postoupit aspoň ze základní skupiny, což by jistě byl základní cíl?

Určitě by hodně záleželo, do jaké skupiny by byla nalosována. Věřím však, že postup ze skupiny by v jejích silách byl. Soudě i podle výkonů, které kluci předvedli na loňském EURO. V poslední době byli podle mě hodně bití hlavně spoustou zranění, což na nároďák dopadlo. V Kataru se ukazuje, že žádné překvapení není vyloučeno.

A co vy a reprezentace? Už jste tuto kapitolu po 25 mezistátních startech uzavřel?