Bach byl hostem už na zahajovacím duelu 20. listopadu mezi domácí reprezentací a Ekvádorem. Týden poté měl doma pozitivní test na covid-19. "Plánoval jsem letět znovu do Kataru. Na radu lékařů ale nakonec cestovat nebudu. Řekli mi, že bych měl po infekci zůstat v klidu," uvedl Bach pro německá média.

Finálové duely fotbalových šampionátů přitom Bach přímo v dějišti pravidelně sledoval posledních více než 30 let. "Je to první finále mistrovství světa, které jsem vynechal od roku 1986. Je to pro mě těžké," konstatoval šéf MOV.