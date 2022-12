Prvotřídní senzace! Německo jede domů, Japonsko v euforii. Belgie končí! Chorvaté a Maročané slaví

Němečtí fotbalisté, čtyřnásobní mistři světa, na MS v Kataru končí! Ve čtvrtečním závěrečném kole skupiny E sice dokázali porazit Kostariku 4:2, v souběžně hraném utkání si ale Japonsko díky výhře 2:1 nad Španělskem zajistilo postup z prvního místa do osmifinále. Z druhého místa pak jdou do play off Španělé. Belgičtí fotbalisté své závěrečné vystoupení nezvládli, s Chorvatskem remizovali 0:0 a se šampionátem se také loučí. Maroko po výhře nad Kanadou 2:1 slaví senzační postup z prvního místa skupiny F. V osmifinále se utká v úterý se Španělskem, Chorvaty čeká Japonsko.

Foto: Matthew Childs, Reuters Zklamání německých fotbalistů, navzdory výhře nad Kostarikou na MS končí.Foto : Matthew Childs, Reuters