Trenér Tite hned po vyhrané bitvě se Srbskem ujišťoval, že se svým nejdůležitějším hráčem dál počítá, ovšem teď se musí s celou zemí modlit. Bude Neymar fit aspoň na play off? Pokud Brazílie postoupí do osmifinále, bude hrát pátého nebo šestého prosince.

„Je to o víře, že navzdory překážkám bude všechno v pořádku. To nejlepší teprve přijde, všechno má svůj čas," uklidňoval Neymar ve čtvrtek večer na Instagramu.

Ve svých třiceti přiletěl do Kataru zahýbat s historií. Brazilci už dvacet let čekají na šestý světový titul a navíc to věčné srovnávání s božským Pelém... V jedné statistice by ho Neymar přece jen mohl trumfnout: ztrácí na něj jen dva reprezentační góly. Pohnou se dějiny už na mistrovství světa, nebo později? Odpověď je skrytá v Neymarově pravém kotníku, na kterém vyrostla fialová boule.