Strach o Neymara. Brazilská hvězda má poraněný kotník a není jasné, jestli si ještě zahraje na MS

Odpajdal ze hřiště, na lavičce vypadal zničeně, do očí se mu draly slzy. Sundal si i kopačku, takže bylo vidět, jak moc oteklý pravý kotník má. Brazilský driblér Neymar střídal v úvodním zápase na fotbalovém mistrovství světa proti Srbsku v 80. minutě kvůli zranění. Je otázka, co s ním bude dál. Po dobrém vstupu do turnaje a výhře 2:0 je tohle pro Brazilce mrzutá zpráva.

Foto: LAURENT GILLIERON, ČTK/AP Brazilec Neymar utrpěl na mistrovství světa v zápase proti Srbsku zranění kotníku. Foto : LAURENT GILLIERON, ČTK/AP