Rána pro fotbalové fanoušky těsně před začátkem MS! Kvůli tlaku královské rodiny nejspíš přijdou o pivo

Kontroverzní fotbalový světový šampionát je za rohem. Mistrovství světa v Kataru startuje už v neděli utkáním domácího týmu s Ekvádorem. Do muslimské země míří odhadem jeden a půl milionu nadšených fanoušků, které však čeká řada omezení. Pouhých 48 hodin před začátkem vyvíjí královská rodina tlak na FIFA, aby zcela zakázala prodej piva na stadionech. Tím by však byla porušena smlouva s Budweiserem a FIFA by přišla o mnohamilionové zisky.

Foto: Marko Djurica, Reuters Světový šampionát v Kataru začíná už v neděli.Foto : Marko Djurica, Reuters