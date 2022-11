Rána pro fotbalové fanoušky těsně před začátkem MS! Kvůli tlaku královské rodiny přijdou o pivo

Kontroverzní fotbalový světový šampionát je za rohem. Mistrovství světa v Kataru startuje už v neděli utkáním domácího týmu s Ekvádorem. Do muslimské země míří odhadem jeden a půl milionu nadšených fanoušků, které však čeká řada omezení. Pouhých 48 hodin před začátkem začala královská rodina vyvíjet tlak na FIFA, aby zcela zakázala prodej piva na stadionech a jak se zdá, úspěšně. Tímto krokem by však byla porušena smlouva s Budweiserem a FIFA by přišla o mnohamilionové zisky.

Fotbal a pivo k sobě neodmyslitelně patří. Mnozí fotbaloví fanoušci si návštěvu zápasu bez zlatavého moku už vůbec neumí představit, ale nyní je jasné, že ti, kteří se vydají do Kataru, budou v hledišti lidově řečeno „sušit ústa." Nebo se budou muset spokojit s nealkoholickou variantou. Katar má jako konzervativní muslimská země přísná omezení týkající se prodeje alkoholu. Běžně se dá koupit pouze na vybraných místech v hlavním městě Dauhá. Kvůli šampionátu se zdálo, že se Katar na měsíc smíří s uvolněním tohoto omezení. Nyní však přišla změna. Katarská královská rodina začala vyvíjet tlak na FIFA, aby pouhé dva dny před startem šampionátu zcela zakázala prodej piva Budweiser, jednoho z největších sponzorů mistrovství, na všech osmi stadionech. Drink prices in the Qatar World Cup Fan Zone: 🍺 500ml budweiser: £11.60 ❌ Alcohol free beer: £7 🚰 Bottle of water: £2.30 pic.twitter.com/TEv2sZtDih — World Cup Updates (@wc22updates) November 17, 2022 Příkaz podle deníku New York Times vydal šejk Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, bratr katarského vládce. Jediné místo, kde je jisté, že si fanoušci alkohol budou moci koupit, jsou fanouškovské zóny v Dauhá, kde jeden půllitr alkoholického piva bude stát v přepočtu 335 korun, nealkoholického 280. Budou si ho moct však koupit až po 18:30 a pouze 4 kelímky najednou. Už dříve FIFA katarským pořadatelům ustoupila a posunula stánky s pivem do speciálních zón u stadionů, kde si pivo mohl koupit fanoušek s platnou vstupenkou. Teď bude alkoholické pivo k mání pouze v pohostinských lóžích, jejichž cena začíná na zhruba 527 tisících za zápas. FIFA ani organizační výbor se k tomuto kroku zatím nevyjádřily. Pokud hostitelé opravdu dosáhnou svého, FIFA poruší mnohamilionovou smlouvu s Budweiserem a mohla by přijít o značnou část ze svých zisků z turnaje.