Šest Messiho dresů z MS půjde do dražby, očekává se prodej za rekordní částku

V New Yorku půjde do dražby šest dresů, ve kterých Lionel Messi nastoupil na mistrovství světa v Kataru, kde dovedl Argentinu k titulu. Aukční síň Sotheby's podle agentury AP očekává, že by se mohly postarat o nový rekord mezi sportovními suvenýry přímo ze zápasů.

Foto: Matias Delacroix, ČTK/AP Lionel Messi v dresu národního týmu (archivní foto)

Článek Do aukce půjde šest ze sedmi Messiho dresů, v nichž v Kataru nastoupil do prvních poločasů. V dražbě nechybí ani trikot z finále, v němž Argentina po penaltovém rozstřelu porazila Francii. Po prodloužení skončil zápas 3:3, k čemuž Messi přispěl dvěma góly. Také proto zástupci Sotheby's doufají, že by mohl padnout rekord mezi sportovními suvenýry přímo ze zápasů. Maximum od loňska drží dres Michaela Jordana z finále NBA v roce 1998, jenž se vydražil za 10,1 milionu dolarů. Dražba Messiho dresů odstartuje 30. listopadu a skončí 14. prosince. Šestice trikotů mezitím bude vystavená v newyorské pobočce Sotheby's, kde si je fanoušci budou moci do ukončení aukce zdarma prohlédnout. Francie Henry o Mbappém: Neuvěřitelné, 300 gólů nedají někteří ani na tréninku