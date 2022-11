„Od dob Pelého i Maradony vlastně pořád to samé - Brazílie, Argentina a dále Francie, Anglie, Španělsko, Německo. Nevyřčené ‚tajné' favority bych hledal kolem kurzu 15:1 mezi triem Belgie, Nizozemsko a Portugalsko," radí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Obvykle se při určení favoritů na vítěze velkých šampionátů jako je MS obvykle příliš nemýlíme, velká překvapení se nekonají. Že by MS 2022 vyhrála třeba Kanada? To by muselo nejdřív všechno zamrznout, což v Kataru nehrozí," dodává s nadsázkou k ambicím hokejové velmoci na fotbalovém šampionátu Urbanec.