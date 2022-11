Skoro se až těžko hledají slova, jakými by nevídaná dominance Enriqueho svěřenců šla popsat. Míč drželi více než 80 procent hrací doby a byli navíc neskutečně efektivní. Ačkoliv mezi třemi tyčemi Kostariky stála její největší hvězda, gólman Keylor Navas, Španělé jej ze sedmi střel na branku překonali pokaždé a nedopřáli mu tak ani jeden úspěšný zákrok. „V zakončení i práci s míčem jsme byli fenomenální," neskrýval radost Enrique.

Do střelecké listiny se navíc zapsalo hned šest hráčů celku z Pyrenejského poloostrova. Dvakrát se prosadil Ferrán Torres, po jedné brance přidali Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi a střídající Álvaro Morata s Carlosem Solerem. Mladíček Gavi se dokonce ve věku 18 let a 110 dní stal nejmladším střelcem na MS od roku 1958, kdy se prosadil legendární Brazilec Pelé. „Je to naprosto unikátní hráč. Jsme neskutečně rádi, že ho máme v týmu a myslím, že roste v jednu z největších hvězd světové kopané," nešetřil Enrique chválou na adresu středopolaře Barcelony.