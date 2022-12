"Je to úžasné. V obraně jsme si vedli výborně. Tohle vítězství mi trochu připomíná to proti Belgii v semifinále 2018. Grizi (Griezmann) mi skvěle nahrál," citovala média Girouda.

"Byl to velký zápas, známe potenciál Anglie. Na mužstvo jsem nesmírně hrdý. Mentalitou a obětavostí mi to připomíná rok 2018. Tenhle tým si zaslouží jít opět stejně daleko," uvedl šestatřicetiletý hráč AC Milán.

"Neexistuje moc lidí, kteří by čekali Maroko v semifinále. Zaslouží si tam ale být. Je to pro ně historická chvíle," řekl francouzský kouč Didier Deschamps, jemuž po turnaji končí smlouva. Postupem do semifinále splnil s mužstvem cíl, který vytyčil Le Graët.

"Budu trénovat v semifinále a pak uvidíme, co se stane. Nic dopředu nevím. Vyřešíme to, až se k tomu dostaneme. Je skvělé, že jsme splnili to, co po mně předseda federace chtěl a že je spokojený. Nechte nás ale vychutnat si vítězství nad Anglií. Opět jsme mezi posledními čtyřmi celky. Soustřeďme se na středu. Na nic jiného v tuto chvíli nemyslím," podotkl Deschamps.