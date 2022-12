"Byl to můj poslední zápas s národním týmem. Bylo to emotivní, jak si dovedete představit," prohlásil Martínez, který měl smlouvu do konce tohoto roku.

Na rozdíl od úvodních dvou zápasů v Kataru byl s výkonem proti Chorvatům spokojený. "Dnes jsme to byli opravdu my. Na mistrovství světa se nevyhrává snadno. V prvním zápase jsme zvítězili, i když jsme to nebyli my. Ve druhém jsme zaslouženě prohráli, jelikož jsme nebyli připraveni. Dneska to bylo naopak. Vytvořili jsme si mnoho šancí. Nemáme čeho litovat. Můžeme odejít s hlavami nahoře," řekl Martínez v televizním rozhovoru.