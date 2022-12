„Dali jsme do toho všechno. S výkonem svého týmu jsem spokojený. Samozřejmě jsme chtěli vstřelit třetí gól. Měli jsme k tomu mnoho příležitostí, jen v posledních minutách pět. Většinu zápasu jsme postupovali, ale nakonec to nestačilo. Je to škoda. Jedeme domů s hořkou pachutí," smutnil kouč Diego Alonso. Místo jeho celku do osmifinále senzačně na poslední chvíli proklouzli Asiaté.

„Je to naprosto nespravedlivé. Myslím, že jsme udělali vše pro to, abychom udělali důležitý krok a kvalifikovali se do osmifinále. Pravdou je, že jsme hodně smutní, protože do tohoto zápasu jsme dali všechno. Vydali jsme se aktivně vstříc vítězství, což se nám i povedlo. Výsledek, který by nás normálně dostal dál, nakonec ale nestačil," hořekoval pro televizní kamery Giorgian de Arrascaeta, který se během šesti minut v první půli trefil dvakrát po akcích Suáreze.