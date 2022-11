MS v Kataru: Luxus, vedro hráčům nehrozí, líčí český kouč. Proč kolabovali fanoušci?

Mistrovství světa v Kataru? To bude zážitek. Bývalého kouče českého národního týmu Ivana Haška hodně mrzí, že si na letošním šampionátu nezahrají svěřenci Jaroslava Šilhavého. Sám si totiž během působení v roli kouče libanonské reprezentace vyzkoušel, jaké to v Kataru na konci roku je. „Cítili jsme se jako na mistrovství světa. Byl to zážitek," vzpomíná ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Ivan Hašek vedl během trenérské kariéry třeba klub Katar SC, před několika měsíci pak do Kataru zamířil s reprezentací Libanonu na mistrovství arabských zemí, kde jeho svěřenci poměřili síly s Egyptem, Alžírskem a Súdánem. „Bydleli jsme ve stejných hotelích, hrálo se na stejných stadionech, chodilo patnáct tisíc diváků. Všechno fungovalo," naznačuje bývalý šéf českého fotbalu, že účast na generálce MS byla ohromným zážitkem. „Připravovali jsme se v komplexu Al Sadd, kde trénoval dřív Xavi. Měli jsme k dispozici dvě špičkově připravená hřiště, to byl kulečník," hlásí nadšeně. „Říkal jsem si, jaká je to škoda, že tam nebudou Češi. Byl to fakt zážitek," dodává v pořadu Přímák na Sport.cz. Šampionát v Kataru se uskuteční v netradičním termínu. Hrát se bude od poloviny listopadu, finále je na programu jen krátce před Štědrým dnem. „V termínu nevidím problém, počasí bude letní. Bude kolem 25 stupňů. Když jsme hráli v roce 90 v Itálii, tak bylo docela vedro. Tady takové nebude," líčí Hašek. Ani kdyby se snad některé zápasy hrály v poledne, fotbalisté rozhodně přehnané vedro trápit nebude. „Na hřišti je klimatizace. Když jsme tam hráli my, byla zapnutá jen jednou. Do nějakých tří čtyř metrů tam je 23 stupňů, hráči budou mít luxus," myslí si. Je jasné, že v pekelné výhni by mohly přijít problémy. Ale nikoliv na trávníku. „Když tam hrál Al HIlál proti Zamaleku a na stadionu bylo osmdesát tisíc lidí, tak fanoušci z vedra kolabovali. Klimatizace je totiž jen dole u hřiště," tvrdí Hašek, ale hned všechny uklidní, že během MS nic podobného nepřijde. „Tomu se v listopadu a v prosinci vyhneme," dodává a uklidňuje všechny, co mají z vysokých teplot v Kataru obavy.