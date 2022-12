Jedním dechem ale přiznává, že na MS mohli rozhodčí využívat nejmodernější technologie. Ty pochopitelně v Česku k mání nejsou. „Otázkou je to, co říká Komise rozhodčích. Jestli ta technologie, co je tady, je odpovídající. Samozřejmě není na úrovni mistrovství světa, kde jsou nejnovější technologie. Ale každopádně se to s VAR tady furt učíme. A máme se ještě co učit," dodává Poborský.