Frustrace z nepovedených představení je znát. Třeba bombarďák Lewandowski je zvyklý na jiný servis od spoluhráčů. „Poláci jsou přitom na něm závislí. On to má nastavené tak, že ho zajímají jen góly, góly, góly. Jenže souhra néladí. Myslím proto, že jsou v osmifinále bez šance," tvrdí Morávek. „Lewa nemá podporu a je z toho zákonitě otrávený. Sám to neurve, i kdyby chtěl sebevíc," doplňuje Malý.