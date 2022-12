PŘÍMÁK EXTRA: Německý propadák! Hněv vyřazené velmoci míří i do Španělska

Problémy týmu vedeného koučem Hansim Flickem však nachází i na hrotu. „Myslím, že většina národa si přála, aby Niclas Füllkrug hrál. Je to problém Německa už pár let, že klasickou devítku nemají," míní Morávek.

Záložník Bohemians je stále v kontaktu s německými přáteli z Německa, kde působil v místní bundeslize. „Co člověk má kamarády v Německu, tak to vnímá, že to prožívají. I dnes jsem viděl u nich relativně dost fotek situace ze zápasu Japonsko-Španělsko, kdy sami přiznali, že míč nebyl za čárou celým objemem, ale to asi nic nemění na faktu, že jsou na Španěly hodně naštvaní," prozrazuje 33letý fotbalista.