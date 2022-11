Blatter přiznává, že volba pořadatele šampionátu byla špatná. „Vybrat Katar byla chyba. Ve výkonném výboru jsme se tehdy shodli, že by MS mělo v roce 2018 dostat Rusko a 2022 pak USA. Bylo by to gesto míru mezi dvěma dlouholetými politickými soupeři, kdyby pořádali turnaj po sobě," uvedl v rozhovoru pro deník Tages-Anzeiger.

Není to poprvé, co Blatter mluví o Kataru jako o chybě, podobně se vyjadřoval už před sedmi lety s tím, že volbu arabského státu prosadil tehdejší šéf UEFA Michel Platini, s nímž měli být do té doby ve shodě, že by turnaj měly hostit USA.