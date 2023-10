Na domácí rozlučku fotbalistky Rapinoeové přišlo rekordních 34 140 diváků

Poslední domácí zápas hvězdné americké fotbalistky Megan Rapinoeové v základní části zámořské ligy NWSL přilákal do hlediště v Seattlu 34 140 diváků, což je nový rekord soutěže. Bezbrankový duel s Washingtonem nicméně ještě nebyl úplnou tečkou za kariérou osmatřicetileté záložnice týmu OL Reign. Dvojnásobnou mistryni světa ještě čeká závěrečné utkání v Chicagu, a protože je její celek na hraně postupu do play off, může přidat ještě další starty.

Foto: Lindsey Wasson, ČTK/AP Americká fotbalistka Megan Rapinoeová během své rozlučky.

Rapinoeová dovedla výběr USA ke světovým titulům v letech 2015 a 2019, navíc má ve sbírce stříbro z roku 2011 a také zlato a bronz z olympijských her. S reprezentací se rozloučila před měsícem, předtím také hrála na MS v Austrálii a na Novém Zélandu, kde Američanky při obhajobě titulu vypadly už v osmifinále po penaltách se Švédskem, ve kterém byla Rapinoeová jednou z neúspěšných střelkyň. Za OL Reign hraje Rapinoeová od roku 2013, v jeho dresu nastoupila do 114 utkání a dala 49 gólů. V reprezentaci má bilanci 203 startů a 63 branek. Nejlepší fotbalistka světa za rok 2019 je známá také tím, že vystupuje za práva homosexuálů či rovnost v odměňování mužů a žen. Při nedělní rozlučce mělo množství fanoušků v hledišti stadionu Lumen Field, který je domovem týmu ligy amerického fotbalu NFL Seattle Seahawks, na její počest ve vlasech růžové pramínky.

