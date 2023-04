Nebyli jsme špatní, soudí po remíze Trpišovský a věří, že ztráta před derby nebude mít efekt

Slávisty v Boleslavi stihl neduh, který se v jejich jarních zápasech na hřišti soupeře opakuje se železnou pravidelností. Již počtvrté za sebou inkasovali jako první, přičemž v ani jednom z těchto duelů si nedokázali do Edenu odvézt nadílku v podobě plného bodového zisku. Tentokráte Slavii zmrazil Vasil Kušej fantastickou pumelicí slabší levačkou zpoza vápna, která zamířila přesně do šibenice. „Nádherný gól, bylo to krásně udělané. Ale předcházela tomu nepředvídatelná ztráta od Davida Juráska. Pak už jsme Kušeje nestihli dostoupit a on to trefil úžasně," vysekl poklonu boleslavskému forvardovi Trpišovský.

Ale z velké části fanoušky sešívaných zaplněná Lokotrans Aréna byla svědkem individuální parády i na druhé straně hřiště. Za Slavii totiž po krásném průniku z levého křídla srovnal Christos Zafeiris, jenž byl jednoznačně nejlepším hráčem v červenobílém dresu. Kromě toho, že se prosadil sám, vytvořil svým spoluhráčům i několik nadějných příležitostí, leč bez gólového vyústění. „Obdivuhodný výkon. Jsme s ním maximálně spokojeni běžecky, emočně i fotbalově, potřebujeme mu to ale trošku usnadnit. Měli jsme situace, kdy jsme mohli jít do šance a Christos čekal na odskočení spoluhráčů od stoperů, ale nesladili jsme se. Samozřejmě víme, že to bude chvilku trvat, i v případě Nico Stanciua jsme si zvykali na jeho neotřelá řešení," připodobnil kouč Slavie mladého Nora k rumunskému playmakerovi, který Eden opustil před jarní částí minulé sezony.

⏲️ KONEC | Z Boleslavi vezeme bod, na gól Kušeje odpověděl svým prvním gólem v sešívaném Christos Zafeiris. #mblsla pic.twitter.com/r3pbtMDrvh — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 9, 2023

Slávisté se přeci jen druhé branky dočkali, ale trefa Ivana Schranze v závěru po intervenci videorozhodčího nakonec pro ofsajd uznána nebyla. Sešívaní tak dali svým rivalům ze Sparty šanci bodově se osamostatnit na čele tabulky. Letenští v případě, že zvládnou od 19 hodin hraný duel v Pardubicích, odskočí sešívaným na rozdíl dvou bodů. Bude to pro úřadujícího vicemistra problém, vzhledem k faktu, že právě na Spartě hrají další ligové utkání? „Nepříjemná je pro nás hlavně ta ztráta, každé body chybí. To, jestli jsme dnes vyhráli nebo remizovali, ale vzhledem k derby žádný efekt nemá," pravil Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávista Christos Zafeiris jásá poté, co vyrovnal utkání v Mladé Boleslavi na 1:1.