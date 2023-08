Nefaulovat za žádnou cenu. Našlo Slovácko univerzální recept na Klokany?

Daniel Köstl, Antonín Křapka, Lukáš Hůlka, David Puškáč, Tomáš Necid… výčet schopných hlavičkářů v kádru Bohemians by se stěží vešel i do knihy o objemu Zlatých stránek. Když do rovnice přidáte Matěje Hybše či Roberta Hrubého, tedy hráče s vynikající kopací technikou, výsledkem není nic jiného, než extrémně nebezpečné standardní situace. Slovácko se ale během vzájemného duelu v Ďolíčku dopustilo jen dvou faulů, smrtící zbraň soupeře tak víceméně eliminovalo, což jej dovedlo k těsné výhře 1:0.

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK Fotbalisté Bohemians hostili ve čtvrtém kole Fortuna ligy Slovácko

Článek I trenér mužstva z Uherského Hradiště Martin Svědík naznačil, že svým svěřencům kladl do hlav, aby se k nedovoleným zákrokům uchylovali jen v případech krajní nouze. „Když víte, že Bohemka dvakrát zvítězila a pokaždé to bylo díky brankám ze standardních situací, určitě si dáte pozor, abyste nefaulovali jak v blízkosti pokutového území, tak celkově na obranné polovině," prozradil předzápasové plány 49letý kouč. Skvarda pod jeho vedením je splnila víceméně do puntíku. Ano, sice inkasovala červenou kartu za loket Rigina Cicilii v závěru zápasu, k němu ale došlo v útočném vápně. Jinak Slovácko porušovalo pravidla minimálně. „Hráče jsme nabádali k čisté hře, ale založené na agresivním dostupování. Jsem rád, že se to dařilo a zápas nebyl samá standardka. Bohemka je kope dobře a má hráče, kteří je umí proměnit," uvědomuje si Svědík. Když už se tedy Bohemians k nějaké té možnosti prodat nacvičené signály dostali, bylo to po rohových kopech, které zvolenou strategií jen těžko eliminujete. I těm se ale Slovácko díky poctivosti a centimetrům v zadních řadách ubránilo. Fotbal Gólový signál? Svědík o něm nevěděl, i tak smeká klobouk. Slovácko ale po výhře počítá i ztráty Jedním z vytáhlých bijců, který měl výškovou hrozbu Klokanů krotit, byl Stanislav Hofmann. 33letý stoper si připsal několik důležitých obranných hlaviček, navíc po rohu vstřelil i vítězný gól. A i on potvrdil, že slovo „nefaulujte" v kabině před úvodním hvizdem v kabině zaznělo. „Víme, že Bohemka je ze standardek silná, proto jsme se jich chtěli vyvarovat. Bylo to z naší strany dobře takticky zvládnuté," pochvaloval si pilíř defenzivy Slovácka. Jenže jestli se za dobu svého působení v nejvyšší soutěži něčím proslavil kouč Bohemians Jaroslav Veselý, tak schopností různé taktické pokyny svých trenérských soků eliminovat. Jak chce tedy příště docílit toho, aby jeho svěřenci získávali volné kopy i ve chvíli, kdy dělá soupeř vše pro to, aby jim je nedopřál? „Měli jsme si více dovolit. Když je soupeř zformovaný, musíte to buď řešit individuální akcí, případně narážečkou, nebo tandemem. Je potřeba určitá míra dravosti, odvahy, chuti jít do rizika," naznačil čerstvě 46letý kouč že tuší, jak vyzrát na opopnenta s podobnými instrukcemi, jako mělo v Ďolíčku Slovácko. Fotbal Bohemians trápí střelecká nemohoucnost. Chování ve vápnech Veselý nechápe, předeslal změny