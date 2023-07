Nejdřív gól, pak vztek. Bellingham se rozzuřil na soupeře, další nováček z Realu nadchl výstavní trefou

Fanoušci Realu po gólu ze šesté minuty začínali mít příjemný pocit, že se Bellingham jejich klubu začíná vyplácet. Pro připomenutí: z Madridu do Dortmundu šlo 2,45 miliardy korun, s bonusy to může být ještě o půl miliardy víc.

Bellingham reportérům přiznal, že byl rozzuřený, ale netrvalo to dlouho. S Martínezem si po zápase podali ruce. „Přišel a popřál mi všechno nejlepší," popsal Bellingham. „Respektuju, když se dva hráči snaží pro svůj tým bojovat na maximum, ale po zápase se sejdou a dokážou být k sobě uctiví. Lisandro je skvělý hráč."

Je mu teprve dvacet, ale v Dortmundu patřil Bellingham k lídrům. Teď začíná od nuly na ještě prestižnější adrese, kde budou mít v příští sezoně co napravovat. Real letos nedosáhl na titul a skončil v semifinále Ligy mistrů. „Baví mě tady hrát a učit se od tolika skvělých hráčů. Vím, co můžu týmu přinést, a jdu do toho naplno," vykládal Bellingham.