Nejmladší Čech v bundeslize: Udělal jsem krok zpátky, abych mohl zase jít dopředu

Coby ročník 2004 se věkově vejde i do příštího cyklu jednadvacítky, ale trenér Jan Suchopárek na něj ukázal už teď. „Doufal jsem, že by to mohlo vyjít,“ líčí Ambros. „Je to můj první sraz s jednadvacítkou a snad se ukážu tak, aby zároveň nebyl poslední.“

Do rodného kraje přijel z Freiburgu, kde od prvního zářijového dne hostuje z Wolfsburgu. Ve městě automobilů strávil poslední tři roky: z internátu to dotáhl až do bundesligy, v únoru dostal 16 minut proti Lipsku. A hned z toho byl rekord, ve věku 18 let, 8 měsíců a 13 dnů se stal historicky nejmladším Čechem v bundeslize.

Jenže pak už hrál zase jen v devatenáctce, i proto kývnul Freiburgu. Ofenzivní záložník má sbírat zkušenosti zatím v třetiligovém béčku. „Beru to tak, že udělám jeden krok dozadu a pak snad dva dopředu. Ve Wolfsburgu je to moc fajn, ale taky je tam velká konkurence, přišlo hodně nových hráčů,“ vypráví Ambros. „Asi bych nedostával tolik prostoru, kolik bych chtěl, tak jsme si s agentem Martinem Krobem řekli, že by bylo nejlepší zkusit to jinde.“

Zájemců bylo v létě víc, ale námluvy pokaždé ztroskotaly na minimální herní praxi v mužském fotbale. „Osm měsíců jsem trénoval s áčkem Wolfsburgu, takže jsem na německé tempo zvyklý, ovšem mezi tréninky a zápasy je pochopitelně rozdíl. Ve Freiburgu jsme se bavili i o áčku, ale dopředu není nic jisté. Bude záležet čistě na tom, jak mi to půjde v béčku,“ vykládá Ambros, jenž o víkendu stihl půlhodinovou epizodu proti Essenu (0:2). „První zápas? Byl jsem předtím jen na jednom tréninku, ale cítil jsem se v pohodě a sebevědomě. Jen škoda porážky, po pěti kolech máme zatím jen dva body a jsme poslední.“

Mimochodem, v létě změnil adresu i David Jurásek, jenž stejně jako Ambros pochází z Dolního Němčí, vesničky kousek od Uherského Hradiště. Oba taky prošli Slováckem a Slavií, odkud si Juráska vytáhla Benfica Lisabon. „Moc jsem mu to přál. Máme stejného agenta, takže jsem se v rámci možností zajímal, jak se přestup rýsuje. Nakonec to dopadlo báječně, Jurasovi vyšel super klub a super destinace,“ pokloní se Ambros.