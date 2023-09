Z Alp do nové jednadvacítky. Mám ambici být číslem jedna, netají Stejskal

Hodně práce má od začátku sezony i Stejskal, v rakouské lize zatím nechyběl ani minutu. Ostatně právě kvůli tomu do Tirolu šel, po pěti letech v Salcburku potřeboval změnu. V Red Bullu se zdokonaloval ve vyhlášené mládežnické akademii, loni si zachytal finále prestižní Youth League a sbíral zkušenosti ve druholigovém Lieferingu. Jenže v áčku Salcburku nenaskočil ani do jednoho ostrého zápasu.

„Bylo to pro mě psychicky složité, na druhou stranu těžké chvíle zažijí všichni kluci, kteří chodí do top mančaftů,“ vykládá smířeně. „Loni na podzim jsem byl číslo tři nebo čtyři, ale na jaře jsem byl už dvojka a měl jsem příslib, že kdybychom brzy uhráli titul, mohl bych naskočit do branky. Jenže boj o titul byl nakonec trochu delší a v posledním kole už trenér nechtěl nic měnit. Byl jsem zklamaný a po těch letech i trochu přejedený, ovšem Salcburku vděčím za hodně.“