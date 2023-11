Nepřátelská atmosféra na Rangers? Jsme na ni připraveni, hlásí Kairinen před klíčovou bitvou

Výprava úřadujícího mistra ligy se vydala do vzduchu ve dvě odpoledne, cesta by měla trvat přibližně dvě a půl hodiny. Středeční tréninkovou jednotku absolvovali již na Strahově, na místě tak jen v civilu obhlédnou trávník Ibrox Stadium.

Když se Sparta a Rangers střetli před dvěma lety také ve skupině Evropské ligy, Kairinen ještě rudý dres neoblékal. Stánek Rangers ale i tak již jednou ozkoušel. „V roce 2019 jsme tam s Helsinkami hráli přátelák, pamatuji si to. Tribuny budou zřejmě plné a hodně bouřlivé. Ale jsme na to připraveni,“ pravil čtyřiadvacetiletý Fin.

Pokud celek z Letné náročný duel zvládne, rázně vykročí za postupem do vyřazovací fáze Evropské ligy, kterou by jim druhá příčka ve skupině zajistila. Případné třetí místo by Spartu poslalo do Konferenční ligy, na tu ale Kairinen nemyslí. „Naším cílem je jednoznačně na jaře pokračovat dále v Evropské lize, takže pro dobrý výsledek uděláme vše.“