Nový Olatunji? Útok fotbalového Liberce posílil čahoun z Nigérie

Olatunji přišel do Liberce v lednu jako host z Kypru, na jaře za severočeský klub nasázel osm gólů. Klub na něj uplatnil opci a se ziskem ho následně prodal Spartě. Nyní pod Ještěd přichází posílit ofenzivu jeho krajan Okoh.

„Přechod z Afriky do Evropy v tak nízkém věku pro mě nebyl jednoduchý. Jsem šťastný, že budu působit v Liberci. Je to pro mě velká šance dál se zlepšovat. Chtěl bych se prosadit do základní sestavy a svými góly přispět k týmovým úspěchům,“ prohlásil pro klubový web Slovanu Okoh, který měří stejně jako Olatunji 193 centimetrů. U Nisy nyní doufají, že svého krajana napodobí.