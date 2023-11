Obrovské ovace zaplněného stadionu. Messi ukázal fanouškům Miami svůj osmý Zlatý míč

„Jsem tu jen chvíli, ale mám pocit, jako bych tady byl už dlouho. Chci poděkovat všem lidem v Miami, nejen těm na stadionu, za to, jak mě a mou rodinu přijali. Projevili jste mi spoustu lásky a cítil jsem se jako doma,“ uvedl Messi. „Nepochyboval jsem o tom, že si to tady užijeme. A příští rok to bude mnohem lepší. Budeme si to dál užívat a dál vyhrávat tituly,“ řekl šestatřicetiletý Argentinec.