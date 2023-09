Od fanoušků to pořádně schytal. Zklamaný nejsem, říká Červ o třaskavém přestupu

Prožil hektický konec přestupového období. Však byl v pátek blízko přestupu do Sparty, o kterém sní většina fotbalistů.

„Šlo o normální týden až do té doby, kdy to v posledním dnu eskalovalo,“ vrátil se Červ do závěru minulého pracovního týdne, kdy se do hry vložila Slavia. Ta má na svého odchovance předkupní právo, využila lhůty na jeho uplatnění a transfer proto na poslední chvíli nevyšel. Prozatím, podzim ovšem Červ určitě sehraje v Liberci, se kterým má smlouvu až do roku 2026. Na Letnou by mohl přestoupit až v zimě. Spekuluje se, že 22letý hráč je s týmem z Letné dohodnutý, jenže podle informací Sport.cz sešívaní o svého odchovance stojí také a během následujících čtyř měsíců se ještě může hodně věcí změnit.

UPDATE k situaci Lukáše Červa: Do konce přestupového termínu zbývá 12 hodin a Lukáš momentálně zůstává hráčem Liberce. Jeho další cesta nyní záleží na postoji Slavie. #prestupy — Jiri Muller (@jirimullerEsam) September 8, 2023

Každopádně se stal žhavým zbožím na ligovém trhu. „Vyvrbilo se to tak, že zůstávám v Liberci. A jak to bude v zimě, o tom žádné informace nemám a ani se k tomu nějak neupínám. Fakt teď neřeším, co bude a co by mohlo být. Myslím, že by byl začátek konce tohle řešit nyní. Máme před sebou důležité zápasy, hned v neděli derby s Jabloncem, takže se soustředím na něj. Doufám, že začneme zase bodovat a odrazíme se ještě k dobrému podzimu,“ poznamenal.

„Dopadlo to takto a já si z toho můžu vzít jen to pozitivní. Dál můžu být ve skvělé kabině pod trenérem Kozlem. Zůstávám hráčem Slovanu, v Liberci a věřím, že to pro mě bude jen dobré. Navíc cítím, že se můžeme ještě zlepšovat jako tým,“ konstatoval.

Interes úřadujících mistrů ho však potěšil. „Zájem z předních českých klubů vždy potěší, ale spíš to řešil můj agent. Já jsem mu dával jen nějaké stručné informace. Řekl jsem mu, že chci vědět jen to nejnutnější. Snažil jsem se tím nenechat ovlivnit a fungovat tak, jak jsem fungoval doposud, a nic jsem neměnil,“ poznamenal Červ.

Lukáš Červ definitivně zůstává do konce tohoto roku v Liberci. — Jiri Muller (@jirimullerEsam) September 8, 2023

Na sociálních sítích zaregistroval i některé negativní reakce fanoušků Sparty, kteří mu nemohou zapomenout nejen slávistickou minulost, ale především emotivní výstupy v posledním utkání Liberce se Spartou (0:2) před reprezentační přestávkou. „Zhyň, bídný Červe,“ napsal například na sociální síti známý herec a fanoušek Sparty David Novotný.