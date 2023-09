Osm gólů, osm střelců. Demolice v podání Newcastlu měla příchuť rekordu

Deklasovat soupeře 8:0? Moc pěkné. Na jeho stadionu? Ještě hezčí. A pokud navíc branky obstará osm různých hráčů? Dámy a pánové, zrodil se rekord. Fotbalisté Newcastlu se v nedělním ligovém utkání proti Sheffieldu United zapsali do historie Premier League, jako vůbec první dokázali triumfovat s tím, že se do listiny střelců zapsalo osm různých jmen. „Po podobných rekordech netoužíte, ale když přijdou, samozřejmě vám to udělá radost,“ culil se po utkání trenér Eddie Howe.

Foto: Jason Cairnduff, Reuters Fotbalisté Newcastlu oslavují s fanoušky vysokou výhru

Článek Když už Newcastle přepsal kroniky soutěže, všichni, kdo se o to přičinili, zcela jistě zaslouží alespoň jmenovat. Tak tedy pěkně po pořádku. V první půli se Straky radovaly třikrát zásluhou Seana Longstaffa, Dana Burna a Svena Botmana. Druhé dějství bylo pro nováčka Premier League ze Sheffieldu ještě krutější, neboť mu v něm Newcastle nasázel bůra. O což se postarali Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almirón, Bruno Guimarães a Alexander Isak. „Ani jsem si neuvědomil, že se prosadilo osm různých hráčů, než mi to někdo řekl. Ale je to samozřejmě skvělé a moc důležité. Potřebujeme být nebezpeční a skórovat ze všech situací,“ tuší Howe. „Jen doufám, že jsme si nevystříleli všechny náboje v jednom zápase,“ dodal poté s mírnou nadsázkou. Hlavním hrdinou vítězů ale paradoxně nebyl žádný ze střelců, nýbrž pravý bek Kieran Trippier. Kapitán Newcastlu totiž zase jednou prokázal, že jeho doménou jsou precizní centry do pokutového území. Dvěma od rohového praporku připravil góly kolegům z defenzivy Burnovi s Botmanem, ze hry pak asistoval i u branky Wilsona. 🅰️🅰️🅰️



Three tremendous assists from @trippier2 this afternoon! 💫 pic.twitter.com/0IvQCO10Pa — Newcastle United FC (@NUFC) September 24, 2023 „Vždycky pomůže, když máte tak kvalitního hráče, jakým je on," smekl Howe před 33letým anglickým reprezentantem. „Jeho centry byly exkluzivní. Předvedl další výtečný výkon," pokračoval v pochvalných slovech na adresu Trippiera. Právě kapitánovy perfektně zahrané rohy v první půli zlomily odpor soupeře a položily tak základ osmibrankové demoilici. Což Howe, podobně jako každý trenér, také kvitoval. „Je skvělé vidět, že nám vycházejí standardky. To, že jsme z nich produktivní, je z mého pohledu velmi důležité," těšilo kouče Strak. UNITED! 🤩 pic.twitter.com/RUzzMxSnjs — Newcastle United FC (@NUFC) September 24, 2023 „Byl to skvělý den, vyšlo nám vše, na co jsme sáhli," hodnotil utkání dobře naladěný střelec úvodní branky Longstaff. „Navíc jsme dokázali navázat na dobrý výsledek z úterý," připomněl záložník Newcastlu cennou remízu 0:0 z prologu skupiny F Ligy na hřišti AC Milán. Mimochodem, v něm se anglický celek soustředil spíše na defenzivu a na branku soupeře přímo vypálil pouze jednou. O pár dní později si pak připsal své nejvyšší venkovní vítězství za dobu existence Premier League, které navíc zařídilo, jak zmíněno, osm různých střelců…