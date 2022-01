Aubameyang a Lemina opustí kvůli srdečním potížím africký Pohár národů

Gabonští fotbalisté Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu a Mario Lemina z Nice svému národnímu týmu na africkém Poháru národů v nejbližších dnech nepomůžou. Oba hráči dostali povolení vrátit se do svých klubů, aby zde podstoupili důkladnější vyšetření srdce, na němž mají nález po prodělaném koronaviru. Gabon bez nich čeká v úterý důležitý závěrečný duel ve skupině C proti Maroku. Zda se oba hráči vrátí do případné vyřazovací fáze, není zatím jisté.

Foto: @arseblog, Twitter Gabonský fotbalový reprezentant Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu svému národnímu týmu na africkém Poháru národů v nejbližších dnech nepomůže. Hráč dostal povolení vrátit se klubu, aby zde podstoupil důkladnější vyšetření srdce, na němž má nález po prodělaném koronaviru.Foto : @arseblog, Twitter

Článek Dvojice gabonských hráčů byla sice minulý týden po negativních testech na covid-19 propuštěna z izolace, kvůli nálezům na srdci jim však lékaři nepovolili zasáhnout do pátečního utkání s Ghanou (1:1). Oba fotbalisté následně chyběli také nedělním a pondělním tréninku. "Vzhledem k obavám lékařů, jsme se po dohodě s prezidentem federace a samotnými hráči rozhodli, uvolnit je zpět do jejich klubů, aby se zde mohli vyléčit," citovala agentura AFP trenéra Patrice Neveua. Anglie Aubameyang měl po příletu na mistrovství Afriky pozitivní test na koronavirus Po utkání s Ghanou měli v dresu Gabonu pozitivní testy také náhradní brankář Noubi Fotso, levý obránce David Sambissa, záložníci Serge Ngouali s Denisem Bouangou nebo útočník Ulrick Eneme Ella. Do týmu se naopak po izolaci vrátili obránci Gilchrist Nguema, Sidney Obissa, Lloyd Palun a útočníci Axel Meye s Kevinem Mayim. Gabonu patří po dvou zápasech afrického Poháru národů druhé místo ve skupině C. O jistotu postupu se střetne v úterý s dosud stoprocentním Marokem. Díky tříbodovému náskoku na Ghanu stačí Gabonu k postupu z druhého místa i remíza. Anglie Dánský fotbalista Eriksen by mohl podle médií hrát za anglický Brentford

Reklama