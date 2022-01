Dánský fotbalista Eriksen by mohl podle médií hrát za anglický Brentford

Rodák z Middelfartu se na začátku ledna vyjádřil, že by se vedle návratu k soutěžnímu fotbalu chtěl dostat zpět do dánského reprezentačního týmu a zahrát si s ním na letošním mistrovství světa v Kataru. Bývalý hráč Ajaxu Amsterodam nebo Tottenhamu, za nějž odehrál přes 300 zápasů, by se mohl vrátit do Premier League po necelých dvou letech. Podle hráčova agenta Martina Schootse by byl pro Eriksena přesun do Anglie jako "návrat domů".