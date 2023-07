Brazilci pražská S nepřehráli. Sešívaní stejně jako loni vyzvou ve finále Palmeiras

Dokonalý vrchol skupinové fáze CEE Cupu přinesla bitva zde už tradičních soupeřů Sparty a Palmeiras. Remíza 1:1 poslala do finále díky většímu počtu vstřelených branek v prvním zápase (5 vs. 3) brazilský tým, loňského vítěze turnaje.

Sparta se rozhodla rozložit síly směrem k už dospělému druholigovému B-týmu. Proto do hry nezasáhl útočník Daniel Rus, nejlepší hráč prvního utkání s West Hamem, a kapitán Roman Horák přišel až do druhé půle. Avšak i Brazilci nasadili obměněný tým.

Po přestávce Sparta ještě přidala na obrátkách a dokázala několikrát zatlačit Brazilce do tuhé defenzívy. Velkou šanci měl Marián Weber, synovec bývalého hráče Sparty, současného trenéra ligového Hradce Králové. Zaslouženou odměnu přineslo vyrovnání stopera Ferdinanda Říhy. Sparta si vytvořila tlak, ale ani Horák, Šimon Tesař nebo Jan Liška nedokázali vstřelit vítězný gól, který by zajistil postup do finále.