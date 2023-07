Sparta - West Ham 3:0 Letenští Křetínského Kladiváře nešetřili, také Slavia vyhrála

Pikantní souboj na úvod 11. ročníku CEE Cupu fotbalistů do 19 let pro sebe jasně získala Sparta. Díky třem brankám už z prvního poločasu zdolala anglický West Ham, s níž ji díky Danielu Křetínskému pojí vlastnická sounáležitost. Ve druhém zápase loňský finalista Slavia porazil stejným výsledkem 3:0 Al Ain ze Spojených arabských emirátů. V sobotu do turnaje vstoupí brazilské celky - obhájce trofeje Palmeiras a Flamengo.

Foto: CEE Cup Sparťané překonali brankáře West Hamu hned třikrát.

Článek Ve strahovském areálu Sparty sledovala zápasy řada fotbalových osobností v čele s reprezentačním trenérem Jaroslavem Šilhavým, Patrikem Bergrem a Tomášem Ujfalušim, medailisty z EURO, kteří hráli na prestižních adresách, ale i Vítězslavem Lavičkou, novým šéfem mládeže Sparty, který ocenil výkon nejstaršího klubového výběru. Prví gól tuunaje dal z hranice ofsajdu už v 16. minutě Weber, druhý přidal po chvíli po rohu hlavou Říha, který už na turnaji hrál loni. Třetí přidal útočník Rus, který už patří do kádru dospělého béčka. Další branka nebyla uznána pro postavení mimo hru a po přestávce měli sparťané další nadějné šance. Zároveň jim skvěle zachytal gólman Rodriguez Cuesta, český syn kubánského otce. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. „Jsme moc spokojení. Na West Ham jsme se připravovali dva dny. Máme nové mužstvo a od začátku jsme plnili pokyny trenérů, kteří po nás chtěli, abychom hráli nejvýš na dva dotyky. Teď se těšíme na Palmeiras, kteří nás sice loni dost rozebrali, ale nemáme žádné obavy," líčí kapitán vítězů Roman Horák. Oba týmy testovaly nové chrániče italské firmy Soccerment s čipy, měřícími řadu analytických údajů. Foto: CEE Cup Radost slávistů v utkání s Al Ainem. Slavia nasadila řadu o rok mladších hráčů, podobně jako v prvním zápase West Ham. Přesto měla převahu, kterou brzy vyjádřil gólem Denis Zamazal. Druhý padl poté, co si Omar Suhel srazil do vlastní branky centrovaný míč. „Fialoví" hosté, naděje finalisty mistrovství světa klubů z roku 2018, až překvapili technickou kvalitou, ostatně v jejich týmu nastoupili i hispánští hráči, vedou je italští trenéři. Největší šanci ovšem ve druhé půli Eid Alhammadi neproměnil. Třetí branku pak přidal osamocený útočník Samuel Pikolon. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. „Pomohl nám rychlý gól, ale líp jsme hráli ještě ve druhém poločase. Al Ain byli velmi dobří na míči, to se mi líbilo. Jsem rád, jak jsme to zvládli," cení si nejlepší hráč zápasu Denis Zamazal, záložník Slavie. Fotbalový CEE Cup hráčů do 19 let v Praze: AC Sparta Praha - West Ham United 3:0 (3:0) Branky: 16. Weber, 18. Říha, 34. Rus. Rozhodčí: Quintairos (Španělsko). Nejlepší hráč: Vaněk (Sparta). SK Slavia Praha - Al Ain FC 3:0 (2:0) Branky: 6. Zamazal, 33. Suhel vlastní, 73. Pikolon. Rozhodčí: Huijs (Nizozemsko). Nejlepší hráč: Zamazal (Slavia). Ostatní Brazilci se valí do Prahy. Sešívaní před lety jednoho z nich hned koupili

