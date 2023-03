Brutální zranění mladíka zasáhlo i hvězdy. Podporu vyjádřili Šilhavý, Trpišovský i Pešán

Hráči se následně omluvil i faulující gólman David Pokorný. „Ahoj Pepo, stále na Tebe myslím a velmi mě mrzí, co se v sobotu na zápase stalo, že tě náš střet dostal až do nemocnice. Rád bych ti v rámci svých možností byl nápomocen, i když mě teď úplně nenapadá nic konkrétního, jak bych mohl, drž se," napsal brankář SMS zprávu faulovanému rivalovi.

Podporu Váňovi mladšímu vyjádřil třeba i trenér ligového lídra z Edenu Jindřich Trpišovský. „Zdravím tě, Pepo, mrzí mě, co se ti stalo. Sportovcům se bohužel vážná zranění stávají, i u nás ve Slavii to potkalo spoustu lidí, Peter Olayinka i Mick van Buren měli podobný věci jako ty. Doufám, že zabojuješ a dáš se dohromady, abys byl brzy zpátky na hřišti. Ať to bude trávník, nebo kluziště. Přeju ti hodně zdraví a pevnou vůli, aby ses co nejdříve vrátil zpátky," uvedl ve videu Trpišovský.