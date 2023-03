Zásah bruslí do krku, pak panika a pláč. Strach o hokejovou legendu doprovází i tvrdá kritika

Děsivý moment byl v neděli k vidění ve finále play off švédské hokejové ligy žen. Hrající legenda finského hokeje, kapitánka týmu Luleaa a jedna z nejlepších obránkyň světa Jenni Hiirikoskiová byla ve druhém duelu série s Brynäs zasažena bruslí do krku a následně musela být převezena do nemocnice k akutní operaci.

Foto: Luleaa Hockey Kapitánka týmu Luleaa Jenni Hiirikoskiová.Foto : Luleaa Hockey

Nepříjemný incident se přihodil tři minuty před koncem třetí třetiny. 35letá hokejistka se ihned po zásahu bruslí skácela k zemi, hráčky obou týmu začaly panikařit, některé dokonce i plakat. (VIDEO ZDE) Hokejistka byla transportována z ledové plochy na nosítkách. Zápas byl přerušen. Nehrálo se téměř hodinu. Oba týmy souhlasily s dohráním zápasu až poté, co přišla uklidňující zpráva, že stav Hiirikoskiové je stabilizovaný. Luleaa dotáhla duel k vítězství 5:3 a zvýšila vedení v sérii na 2:0. Z nemocnice se hokejistka osobně ozvala prostřednictvím Instagramu. „Dnes jsem na ledě zažila velmi děsivou situaci. Ale po operaci jsem v pořádku a dokonce už můžu odejít domů. Chtěla bych poděkovat všem zainteresovaným, kteří mně pomohli, jak na ledě, tak v nemocnici. Jsem velmi vděčná za to, co jste pro mě udělali," napsala mimo jiné Finka. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jenni Hiirikoski (@jenni_hiirikoski) Ve Švédsku se ale objevila na adresu vedení soutěže tvrdá kritika. Na rozdíl od mužské nejvyšší soutěže (SHL), v té ženské (SDHL) není v bezprostřední blízkosti stadionu připravená sanitka. „Je to skandál. Na zápasy SHL je vždy přítomná sanitka, ale ne pro SDHL. Jsem z toho trochu v šoku. Obzvlášť když se hraje finále a vše je mnohem intenzivnější a rizikovější," stěžovala si expertka televize SVT, bývalá švédská reprezentantka a členka Síně slávy IIHF Maria Roothová. Podle listu Norrbottens-Kurier se čekalo na příjezd sanitky 27 minut.

