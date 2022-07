Bývalá fotbalová hvězda o protiruských sankcích: Návrat až v roce 2025, vrátíme se s průměrnými výsledky

Stručně řečeno, ruský fotbal se do Evropy jen tak nepodívá. To platí jak pro mistrovství světa a Evropy nebo pro jednotlivé evropské klubové soutěže typu Liga mistrů, Evropská liga nebo Konferenční liga. Před několika měsíci se sankce týkaly také ruského Petrohradu, který měl v minulé sezoně hostit finále Ligy mistrů. Jeho pořadatelství bylo nakonec přesunuto do Paříže. Zákaz bude podle bývalé ruské fotbalové hvězdy Andreje Aršavina trvat ještě několik let.