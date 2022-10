Bývalý Klokan předčasně skončil v Makedonii! I tak beru Tetovo jako obrovskou životní zkušenost, říká

Samozřejmě, že mně tah vedení Škendije mrzel, ale nemělo by smysl za současných okolností zůstávat. Dohodli jsme se rychle. Takže jsem si sbalil kufr, nasedl do auta a vyrazil jsem do Prahy. Je až úsměvné, že auto mi přivezli do Tetova nedávno rodiče, chtěl jsem ho tam mít na zimu.