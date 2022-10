Ďolíček mi voní pořád stejně, řekl Morávek. Zároveň přiznal, že přechod do českého fotbalu je těžký

„Ďolíček mi voní pořád stejně hezky," řekl Morávek, který přestoupil v roce 2009 od Botiče do Schalke, pro Sport.cz. V Německu působil nepřetržitě až do konce uplynulé sezony. Nejdéle, 10 let, v Augsburgu. Po skončení smlouvy se rozhodl pro návrat do mateřského klubu. Když ve středu četl hlasatel před výkopem sestavu Pražanů, sklidil od domácích příznivců největší potlesk.