Bývalý sparťan nesměl letět do Prahy, na dovolenou dorazil autem přes Vídeň

Nevracel se do Prahy kvůli fotbalu, přestup by teď ostatně ani nebyl možný. Během cesty narazil na velký problém, protože Česká republika ruské občany nepřijímá.

„Na let z Istanbulu do Prahy nás nepustili. Čekali jsme šest hodin na přípoj, a když jsme se dostali k bráně, řekli nám, že Češi nepovolují ruské pasy. Museli jsme urychleně změnit plány a vzít si letenku do Vídně. Do Rakouska nás pustili bez problémů. Tam na nás čekal Martin Jiránek, přijel pro nás z Čech," líčí Vjačeslav Karavajev v rozhovoru pro ruský Sport24.

Fotbalistu Zenitu Vjačeslava Karavajeva nepustili Turci do letadla z Turecka do České republiky kvůli jeho ruskému pasu. "Řekli, že Češi pasažéry s ruskými pasy do země nepouštějí." Tak odletěl do Vídně, kam za ním přijel Jiránek a odjeli do Prahy autem.https://t.co/f50ZKAoHvp — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 4, 2023

„Do Prahy jsme nakonec dojeli autem za další tři hodiny. Zpáteční cesta byla také dobrodružná. Sotva jsme stihli přestup, když jsme letěli z Amsterdamu do Petrohradu. První let měl zpoždění a přestup byl jen 1 hodinu a 10 minut. Nakonec jsme na let utíkali," dodává.