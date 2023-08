Další aféra s rozhodčími v českém fotbale? Výsledek byl předem daný, cítili jsme alkohol, hlásí z Čáslavi

Explicitně zmiňuje jednu konkrétní situaci z 19. minuty. „Dostali jsme naprosto vymyšlenou červenou kartu, kdy sice hráč domácích byl v lehkém kontaktu s naším obráncem Pecou, ale míč si ukopl, následně chvíli ještě běžel a skluzem zajel do brankáře Vyhnánka,“ zmiňuje. „Rozhodčí Machýček vzápětí vytáhl žlutou kartu, což jsme si původně mysleli, že je pro domácího útočníka za nevybíravý skluz do našeho brankáře, ovšem okamžitě ji dal do kapsy a vytáhl červenou kartu, kterou ukázal obránci Pecovi,“ uvádí kouč.