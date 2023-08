Výhružky a nadávky. Všichni jsme nešťastní, tvrdí kouč Admiry. Klub čelí útokům kvůli vymyšlené penaltě

Asi vás před pár dny nenapadlo, že Admira bude možná nejsledovanějším klubem v Česku, co?

Je to hrozný, co se stalo. Každý to komentuje, o klub stoupá zájem. Můj osobní mail i ten klubový je zahlcený nadávkami a výhružkami. Osobně jsem nic podobného nikdy nezažil a doufám, že už ani nezažiju. Jsme z toho zničení, ta situace má dopad na kabinu i celý klub.

Promítáte si v hlavě tu situaci?

Samozřejmě. Bylo to celé složité. Sudí ukázal, že bude nastavovat tři minuty, můj asistent na lavičce to hlídal na hodinkách a když jsme na konci té třetí minuty měli standardku, poslal jsem před branku Budějovic i stopery, protože jsem si myslel, že po ní bude konec poločasu.

Ale nebyl…

Přesně tak, hrála se čtvrtá, pátá, šestá minuta. Když pak nakonec sudí něco pískl ve vápně soupeře, netušil jsem, co se tam stalo. Z mého pohledu to nebylo jasný. Míče se nakonec u penalty chopil Horák. Koutecký, na kterého to bylo odpískáno, hned říkal, že to nebyl faul.

Prý hráč Admiry řekl, že nedá gól a mělo mu být oznámeno, že pokud to udělá, tak zápas nedohraje. Můžete o tom něco říct?

Vím, co tam proběhlo, ale nebudu to veřejně komunikovat. Naši kluci toho mají teď sami dost, čelí podobným věcem jako já i celý klub. Vážně to nechci komentovat. Chci chránit hráče, kteří už takhle čelí šílenému tlaku.

Co se dělo v poločase?

Po tomhle bylo ohromně těžké, aby kluci udrželi koncentraci na druhý poločas. Nikdo z nás nikdy takovou situaci nezažil.

Po boji je každý generál. Asi se setkáváte s názory, že jste měli i za cenu červené karty penaltu zahodit.

Každý na to má nějaký názor, někdo zase tvrdí, že když jsme penaltu dali, tak jsme si pak měli nechat dát gól.

Admira dělá, co může, aby vysvětlila, že za tohle, co se stalo opravdu nemůže…

Klub vydal prohlášení, kontaktovali jsme zástupce Dynama České Budějovice. Teď se přišlo s návrhem, aby se to utkání opakovalo. Teď čekáme, jak na to všichni zareaguji. Znovu říkám, jsme zničení, tohle jsme nikdo z nás nezažili a je to nepříjemnost.

Asi bylo vše tématem i na tréninku tento týden, co?

Hned v pondělí jsme měli trénink a hodnocení se scvrklo na to, že jsme bavili jen o tom, co se stalo. Hráčům chodí na facebooku i dalších sociálních sítích ošklivé vzkazy. Znovu říkám, jsem ve fotbale padesát let, ale s tímhle jsem se nesetkal.

Bude asi třeba připravit tým na to, že v dalších zápasech mohou přijít nenávistné projevy z hlediště…

Bohužel se to dá čekat, je pravda, že i na tohle musíme připravit s realizačním týmem mužstvo. Věřím, že to kluci všechno zvládnou, máme zkušený tým.

Když budou Budějovice B souhlasit (po rozhovoru Dynamo s opakováním utkání souhlasilo), tak vás budou čekat anglické týdny, že?

Přesně tak, během čtrnácti dní v tom případě odehrajeme pět utkání. Opakování duelu s Dynamem B by mělo být případně v termínu, kdy jsme měli hrát pohár s Jabloncem. Ten jsme si odložili, ale v tom termínu odehrajeme opakovaný zápas třetí ligy. Samozřejmě, když se pohybujete na úrovni ČFL, je takový program komplikace. A vezměte si i to, pod jakým tlakem budou rozhodčí, co nás budou pískat.

Příště hrajete zase doma s Královým Dvorem. Asi to bude pořádně těžké…