Plzeň "19" - Bayern "19" 3:3 Devatenáctka Plzně znovu obrala o body Bayern

Fotbalisté Plzně do 19 let ve čtvrtém kole skupinové fáze Youth League remizovali na domácí půdě 3:3 s Bayernem Mnichov a bodově navázali na vítězství 2:1 ze hřiště slavného soupeře. Viktoria udržela před německým týmem třetí místo v tabulce. Druhý duel skupiny C mezi Barcelonou a Interem Milán začne v 16:00.

Foto: fcviktoria.cz Mladíci Plzně v utkání s Bayernem Mnichov.Foto : fcviktoria.cz

Článek Skóre utkání v Přešticích se přelévalo z jedné strany na druhou. Ve 12. minutě navázal na branku z minulého týdne útočník Krůta, do poločasu ale otočili stav Copado a penaltovou trefou Ibrahimovic. V 60. a 72. minutě Viktoria znovu vedla po gólech stoperů Vacka a Palusky, jenž se rovněž prosadil v obou utkáních s bavorským velkoklubem. Čtvrt hodiny před koncem uzavřel skóre Ranos, jemuž připravil branku autor gólu a dvou asistencí Ibrahimovic. V plzeňském dresu se blýskl třemi asistencemi záložník Sojka. Co to bylo za zápas?! 😱 Napřed vedení, potom otočka Bayernu, následoval obrat #fcvpU19 a nakonec je z toho divoká remíza 3:3 🤝🇨🇿🇩🇪 Gratulujeme dorostu k dalšímu bodu s gigantem z Mnichova 😍 #UYL @UEFAYouthLeague REPORTÁŽ ➡️ https://t.co/jgoFv5cwN3 pic.twitter.com/Fwl2Y84ai6 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 12, 2022 Další zápas čeká Plzeň za dva týdny na hřišti Interu Milán. Do vyřazovací fáze soutěže postoupí první dva celky. Youth League pro fotbalisty do 19 let - 4. kolo skupiny C: Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov 3:3 (1:2) Branky: 12. Krůta, 60. Vacek, 72. Paluska - 33. Copado, 41. Ibrahimovic z pen., 76. Ranos, Sestava Plzně: Baier - Keltyčka (60. Červený), Paluska, Vacek, Falout - Deml (90.+3 Novák), Gaszczyk, Sojka - Krůta, Štauber (83. Dabani), Hašek (83. Kule). Trenér: Šiml. 16:00 FC Barcelona - Inter Milán. Tabulka 1. FC Barcelona 3 2 1 0 12:4 7 2. Inter Milán 3 1 1 1 6:8 4 3. Plzeň 4 1 1 2 5:10 4 4. Bayern Mnichov 4 0 3 1 9:10 3 Liga mistrů Plzeň nepodceníme, Neuer by nechytal ani těžší zápas, ujišťuje kouč Bayernu