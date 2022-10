Plzeň nepodceníme, Neuer by nechytal ani těžší zápas, ujišťuje kouč Bayernu

Plzeň mají za humny, a tak si v úterý zatrénovali ještě doma v Mnichově a k utkání Ligy mistrů pak vyrazili netradičně týmovým autobusem. Fotbalisté Bayernu vedou s plným počtem bodů tabulku skupiny C a jde jim o co nejrychlejší jistotu postupu. „Jsem optimista, Plzeň nepodceníme. Všichni si přece dokážou spočítat, že pokud bychom měli po středě 12 bodů, tak nás to staví do velmi výhodné pozice,“ ujišťuje trenér Julian Nagelsmann, že podceňování není v DNA bavorského velkoklubu.

Favorit je znovu jasný. Bayern minulé úterý doma deklasoval Plzeň 5:0 a pro výhru si přijel i na západ Čech. Evropské hvězdy mají s ohledem na listopadové MS v Kataru pekelně nabitý podzim, a tak lídr skupiny s postupem do osmifinále spěchá. „Rychlý postup by nám také dodal klid pro zápasy v bundeslize, především pro nedělní utkání s Freiburgem. Výhra je pro nás důležitá jak s ohledem na atmosféru v týmu, tak z pohledu tabulky," zdůrazňuje trenér Julian Nagelsmann. Budou hrát proti Bayernu Staněk a Hejda? Rozhodne, jak se budou cítit po tréninku, říká Michal BílekVideo : Sport.cz Do Plzně přivezl oslabený tým jen se 17 hráči. Z fotbalistů v poli chybí Matthijs de Ligt, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Lucas Hernández a Bouna Sarr. Bayern bude kvůli zranění ramena postrádat i kapitána a brankářskou jedničku Manuela Neuera. Mezi tyčemi ho nahradí Sven Ulreich, což prý není žádný břídil. Fotbalisté Bayernu v Plzni netrénovali, autobusy je dovezly přímo do hoteluVideo : Sport.cz „Sven je velmi zkušený brankář. Člověk si zvykne, že kolikrát dlouhou dobu nehraje a potom musí podat vynikající výkon. Toni Tapalovic, náš trenér brankářů, ho velmi dobře připravuje. Myslím, že gólman v žádném případě nebude problém," usmívá se pětatřicetiletý kouč. „Manuel Neuer by večer nenastoupil, ani kdyby šlo o nějaký zápas vyřazovací fáze. Má opravdu velké bolesti ramene, které omezují jeho hybnost. Zatím nedokážu říct, jestli bude, nebo nebude chytat v neděli. Naštěstí má ještě několik dní, aby se dal do pořádku," líčí bývalý trenér Hoffenheimu a Lipska. Jeho tým je v Champions League zatím suverénní. Hráči Bayernu před debaklem Plzni zvítězili 2:0 doma nad Barcelonou i na stadionu Interu Milán. Jindřích Staněk v akci. Po zranění poprvé trénoval s týmemVideo : Sport.cz „Myslím, že jsme v Lize mistrů podali dobré výkony a dosáhli dobrých výsledků. Na to chceme samozřejmě navázat. Já osobně chci v každém zápase vyhrát bez ohledu na soupeře. Pokud to tak někdo nemá, asi by neměl dělat fotbal," culí se Nagelsmann. Bayern ve skupině Ligy mistrů neprohrál v rekordních 31 zápasech po sobě (z toho 28 výher) od září 2017, kdy v Paříži podlehl PSG 0:3. V Plzni mu jde také o další rekord. Může jako první tým v LM vyhrát 11 utkání skupinové fáze za sebou. Co na to Viktorka...?