Duhové vlajky v Kataru vítány nebudou, údajně kvůli bezpečnosti fanoušků

"Pokud někdo bude mít duhovou vlajku a já mu ji vezmu, nebude to kvůli tomu, že mu ji chci vzít, abych ho urazil, ale abych ho ochránil. Protože pokud to neudělám, někdo by ho mohl napadnout. Nemůžu ručit za chování ostatních lidí," řekl AP Ansarí.